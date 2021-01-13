تركيا تفتتح وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة شمالي سوريا

افتتحت الفرق العاملة في سوريا التابعة لمديرية صحة ولاية شانلي أورفة التركية، وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة بمدينة تل أبيض، شمالي البلاد.

وتواصل تركيا تقديم الدعم في مجالات متعددة تشمل المواصلات والبنية التحتية والتعليم والأمن والصحة، لمدينة تل أبيض التي تم تطهيرها من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عبر عملية "نبع السلام".

ومع افتتاح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، بات بإمكان الأطفال الذين يعانون مشاكل في التنفس أو الولادة المبكرة، تلقي العلاج داخل مدينة تل أبيض دون الاضطرار لنقلهم إلى تركيا.

وتضم الوحدة 10 حاضنات للأطفال وجهازين للعلاج بالضوء، ما سيُمكّن الأطفال المرضى باليرقان ومشاكل الجهاز التنفسي الخفيفة والحرارة والتقيؤ والتهابات المجاري البولية من تلقي الرعاية اللازمة.

يشار إلى أن الأطفال حديثي الولادة في منطقة عملية "نبع السلام" ممن كانت حالتهم تستدعي دخول وحدات العناية المركزة، كان يتم نقلهم سابقا إلى تركيا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها تنظيمي من "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.