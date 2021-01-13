25 قتيلا من مجموعات إيرانية بقصف إسرائيلي شرقي سوريا

قُتل 25 عنصرا على الأقل من الفصائل الشيعية الموالية لإيران، الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مواقعا في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن القصف استهدف عددا من مواقع الفصائل الشيعية في منطقة "عياش" غربي مدينة دير الزور مركز المحافظة، وحي "العمال" ومعسكر الطلائع ومبنى الأمن العسكري وسط المدينة.

وقالت المصادر مفضّلة عدم الكشف عن هويتها، إن القصف أسفر عن مقتل 25 عنصرا على الأقل.

وأضافت بأن قصفا مماثلا استهدف مدينتي البوكمال والميادين في المحافظة، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر عسكري عراقي للأناضول، إن مقاتلات إسرائيلية استهدفت عناصر الجيش السوري والفصائل الشيعية الموالية لإيران ومستودعات أسلحة وذخيرة في مناطق حدودية بين سوريا والعراق.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن معلومات استخباراتية أكدت مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة عشرات.

وأيضا أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، أن القوات الإسرائيلية نفذت فجر الأربعاء، قصفا جويا استهدف مناطق حدودية شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي، وجاري تدقيق نتائج العدوان".

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أية إفادات رسمية بشأن الهجوم حتى الساعة.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال العام 2020، 50 هدفا في سوريا، دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف.

وتشهد المناطق التابعة للنظام السوري في دير الزور ومنطقة البو كمال شرقي سوريا تواجداً كثيفاً للمجموعات التابعة لإيران ويتم إدارة تلك المجموعات من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وتتحكم تلك المجموعات بالمناطق التي تتواجد فيها وتديرها دون الرجوع للنظام السوري.