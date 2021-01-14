إسرائيل تعين "قائم بأعمال" سفير لها بالبحرين

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، عن تعيين "قائم بأعمال" سفير، للدولة، في البحرين.

وذكرت في حسابها عبر تويتر الذي تسميه "إسرائيل بالعربية"، الخميس، أن القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في البحرين، هو إيتاي تاغنر.

وقالت "اجتمع إيتاي تاغنر، القائم بأعمال سفير إسرائيل لدى البحرين، مع الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية".

وأضافت "أعرب تاغنر عن تقدير إسرائيل للسياسة الحكيمة والرائدة لمملكة البحرين التي تسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة، متمنيًا للمملكة دوام التقدم والرقي".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقّعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.