الأمم المتحدة: 3 ملايين عراقي مهددون بأزمة غذاء جراء كورونا

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، إن ثلاثة ملايين عراقي مهددون بأزمة غذائية جراء تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل والمداخيل المالية للبلاد.

ونقلت صحيفة "الصباح" (رسمية)، عن ممثل البرنامج في العراق عبد الرحمن ميجاج، قوله إن "انخفاض أسعار النفط عالميا وخفض الإنتاج أثر بشكل مباشر على الموارد المتاحة".

وتراجعت أسعار النفط الخام خلال 2020، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، إلى مستويات كانت الأدنى منذ 22 عاما وبالتحديد خلال الفترة بين مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، إلى متوسط 15 دولارا سعر برميل نفط برنت.

وذكر "ميجاج"، أن تخفيض قيمة العملية المحلية (الدينار) لتغطية العجز المالي، رفع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، ما أثر بدوره على الأمن الغذائي داخل السوق المحلية.

والشهر الماضي، خفضت الحكومة قيمة الدينار أمام النقد الأجنبي، في مسعى لتقليص حجم العجز المالي المخطط في موازنة 2021 التي تجرى مناقشتها في البرلمان، لكن ذلك تسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع.

وبلغ سعر صرف الدولار 1470 دينارا لبيع العملة الأجنبية إلى الجمهور، مقابل 1460 دينارا للمصارف العاملة في البلاد، مقارنة بـ 1182 لكل دولار، قبيل تعديل أسعار الصرف.

وفي 2020، دعم برنامج الأغذية العالمي قرابة 630 ألف شخص في العراق ببرامج إنسانية وتنموية وبرامج حماية اجتماعية، للأسر النازحة الضعيفة، والأطفال في المدارس من خلال البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، بحسب المسؤول الأممي.

والعراق أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.

ويعيش العراق أزمة مالية خانقة؛ جراء تراجع أسعار النفط، تحت ضغط جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.