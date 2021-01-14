تصريحات قيادي بتنظيم ب ي د/بي كا كا الإرهابي تثير سخط إقليم شمال العراق

نددت رئاسة إقليم شمال العراق بتصريحات قيادي في تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي وصف فيها قوات "بيشمركة روز" (وهي البيشمركة العاملة في سوريا) "بالعمالة للدولة التركية".

وتشكلت قوات "بيشمركة سوريا" عام 2012، وتضم نحو 8 آلاف مقاتل، وهو فصيل تابع للمجلس الوطني الكردي في سوريا، وأشرف على تدريبه كل من قوات "البيشمركة" في إقليم شمال العراق وقوات التحالف الدولي لمكافحة "داعش".

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان، الأربعاء، إن المدعو آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لـ "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي، وصف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، قوات "بيشمركة روز" بأنها "عميلة للدولة التركية".

وأضافت: "يعلم المذكورأن أبطال بيشمركة روز، منذ تشكيل تلك القوات إلى اليوم، كانوا في الخنادق الأمامية للدفاع عن أرض كردستان، وقدموا عشرات الشهداء والجرحى في الحرب ضد إرهابيي داعش، ولا يمكن لأي وطني ذي ضمير أن يتناسى ذلك"، حسب قوله.

ورأت أن "مثل هذه التصريحات وإطلاق هذه التهم يضر وحدة الصف، والهدف الرئيس منه هو تخريب الحوار الجاري بين الأطراف الكردية".

وتابعت: "معلوم من هو الذي يتبادر إلى أذهان الناس فور الحديث عن العمالة. إن الأفعال والتاريخ والأحداث تشهد من الذي كان عميلا لهذا وذاك".

وتتألف قوات "بيشمركة روز" من كرد سوريين انشقوا عن جيش نظام بشار الأسد في سوريا، مع بدء انتفاضة عام 2011، وآخرين التحقوا بها طوعا.

وهي الجناح العسكري للمجلس الوطني الكردي في سوريا، وهو أحد أركان الائتلاف السوري المعارض.

ومنذ سنوات، يرفض تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي دخول قوات "بيشمركة روز" إلى سوريا.