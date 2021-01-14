مقتل مدنيين اثنين بقصف لقوات النظام على إدلب السورية

قتل مدنيان سوريان، الخميس، في قصف للنظام والمجموعات الأجنبية الإرهابية المدعومة من إيران، استهدف أماكن سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر محلية، أن النظام السوري والمجموعات الإرهابية، استهدفت بقصف مدفعي مكثف مدينة أريحا، في الريف الجنوبي لإدلب.

ومع قصف اليوم تكون قوات النظام والمجموعات الإرهابية، قد انتهكت الاتفاق التركي-الروسي لوقف إطلاق النار في المنطقة.

وفي 5 مارس/آذار 2020، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

وجاء الاتفاق عقب إطلاق روسيا وقوات النظام عمليات للسيطرة على إدلب بأكملها في مايو/أيار 2019، حيث استولت على عدة بلدات وقرى داخل منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.