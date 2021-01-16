حريق في خزان محروقات على الحدود اللبنانية السورية

شب حريق فجر السبت في خزان للمحروقات في بلدة القصر اللبنانية على الحدود مع سوريا، للمرة الثانية في البلدة خلال أسبوعين.

وقال شهود عيان في البلدة، لمراسل الأناضول، إن "حريقا اندلع في خزان محروقات تعود ملكيته لأحد الاشخاص من بلدة القصر (البقاع الشمالي)".

وأسفر الحريق، وفق الشهود، عن "احتراق سيارة، كما شوهدت النيران تتصاعد في سماء المنطقة"، دون الحديث عن إصابات.

من جهتها، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن "عناصر من الدفاع أخمدوا فجر اليوم حريقاً اندلع داخل خزان لتخزين مادة البنزين في القصر".

وأضاف البيان أن "سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى خزانات أخرى مجاورة لرقعة الحريق"، دون الحديث عن أسباب اندلاعه أو الخسائر التي نجمت عنه.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أصيب 10 لبنانيين، إثر انفجار مشابه وقع بمستودع لتخزين الغاز والوقود، في بلدة القصر.