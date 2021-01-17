العراق.. مفوضية الانتخابات تقترح تأجيلها إلى أكتوبر

اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد، إرجاء الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجرائها في 6 يونيو/ حزيران المقبل، 4 أشهر.

جاء ذلك في رسالة اقتراح موجهة من المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) إلى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وقالت المفوضية: "حرصا على إجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة، ونظرا إلى انتهاء مدة تسجيل التحالفات السياسية ولقلة عدد التحالفات المسجلة بدائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وأردف: "مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين".

وأضافت: "وكذلك لإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة ولضمان نزاهتها".

وتابعت أن ذلك الاقتراح يأتي أيضا "انسجاما مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري (البطاقة الانتخابية) وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به وإكمال كافة الاستعدادات الفنية".

وقالت المفوضية إن "بعد مراجعة الجدول الزمني للعملية الانتخابية (..) قرر مجلس المفوضين اقتراح يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة".

ولم تعلن الحكومة على الفور موقفا من اقتراح المفوضية، لكن الكاظمي شدد مرارا على أنه لا تراجع عن إجراء الانتخابات بموعدها في 6 يونيو المقبل.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المفوضية، أن أكثر من 25 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

ويبلغ عدد سكان العراق 40 مليونا و150 ألف نسمة، بحسب إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي.

وتأتي الانتخابات المبكرة في خضم أحداث لافتة شهدها العراق منذ أواخر 2019، تمثلت باستقالة الحكومة السابقة تحت ضغط احتجاجات واسعة ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.