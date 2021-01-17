العراق يمنح تحالفا صينيا مشاريع بـ 20 مليار دولار

قال مسؤول عراقي، الأحد، إن بلاده منحت تحالف شركات صينية موافقة لتنفيذ مشاريع للصناعات الإنشائية في محافظة المثنى (جنوب) بقيمة 20 مليار دولار.

وذكر عادل الياسري رئيس هيئة استثمار محافظة المثنى (مؤسسة رسمية ترتبط بالحكومة)، في بيان، إن "تحالف شركات هولدر ونكير وسان يان الصينية، سينفذ عدة مشاريع صناعية بقيمة 20 مليار دولار".

وأضاف أن "المرحلة الأولى من المشاريع تصل قيمتها إلى ملياري دولار، حيث تمت تهيئة موقعين قرب مصفاة السماوة لعرضها على الشركات وإكمال باقي الإجراءات".

وتتضمن المشاريع إنشاء محطة كهرباء ومصنع للأرضيات والبورسلين بطاقة إنتاجية 32 ألف م2/ يوميا، ومصنع لإنتاج سيراميك الجدران والواجهات بطاقة 36 ألف م2/ يوميا.

كذلك، تتضمن المشاريع مصنعا للأدوات الصحية بطاقة 360 م3 يوميا، ومصنع سيراميك للإكسسوار بطاقة 108 ألف م2 / شهريا، ومصنع للورق والكارتون المقوى بطاقة 125 مليون كارتون شهريا".

وتابع المسؤول العراقي، أنه "تم منح تحالف الشركات الموافقة الأولية لإنشاء المشاريع".