الجالية التركمانية السورية في تركيا تؤسس "جبهة باير بوجاق التركمانية"

أسست الجالية التركمانية السورية في تركيا تكتلاً سياسياً وثقافياً جديداً أطلقوا عليه اسم "جبهة باير بوجاق التركمانية."

وفي بيان صادر عن الجالية، قال رئيس جبهة باير بوجاق التركمانية، محمد جران، إن منطقة "باير بوجاق" بمحافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا، تتكون من 4 نواحٍ و70 قرية، وتقع في منطقة استراتيجية تمتلك ساحلاً على البحر المتوسط بطول 40 كيلو مترا.

وأشار إلى أن تركمان "باير بوجاق"، شاركوا في "نضال الشرف والحرية" الذي انطلق في سوريا عام 2011، واستشهد أكثر من 400 من أبنائهم، في سبيل هذا الكفاح.

وأضاف أن الأسس الأولى لـ"جبهة باير بوجاق التركمانية" وضعت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأن الجبهة تقوم على اختيار مسؤوليها بالانتخاب معتمدة على مبدأ التعددية والمساواة والتشاور.

وشدد أنهم يهدفون لتحقيق الوحدة بين تركمان "باير بوجاق"، مؤكداً في الوقت ذاته حرصهم على الوحدة الوطنية وسيادة الأراضي السورية.

وأفاد باستعداد الجبهة التركمانية للتعاون مع مكونات المعارضة السورية الشرعية.

وطالب بأن يكون للتركمان دور تأسيسي في الدولة السورية الجديدة، والضمان الدستوري لهويتهم وثقافتهم، وأن تكون الدولة التركية ضامنة لهم.