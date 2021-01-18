لأول مرة منذ 3 سنوات.. وصول طائرة قطرية من الدوحة إلى القاهرة

وصلت أولى الرحلات الجوية المنتظمة للخطوط القطرية قادمة من الدوحة، الاثنين، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الأزمة الخليجية.

ووفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة لم تسمها، "وصلت رحلة الخطوط القطرية رقمQR1301، القادمة من الدوحة على متنها قرابة 100 راكب".

وأضافت المصادر: "من المقرر أن تغادر الرحلة القطرية رقمQR1032مطار القاهرة في طريق العودة إلى الدوحة الثامنة مساء اليوم (18:ت.غ)، وعلى متنها 120 راكبا".

كما استقبل مطار القاهرة مساء الاثنين، أولى رحلات مصر للطيران المنتظمة القادمة من الدوحة، على متنها 91 راكبا.

وكانت تلك الرحلة أقلعت صباحا وعلى متنها 38 راكبا، وسط تأكيدات مصرية بأنه سيتم تسيير 4 رحلات طيران يوميا ذهاب وعودة إلى الدوحة، وفق ما أورده إعلام محلي في وقت سابق الاثنين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدوحة.

في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت مصر رفع الحظر عن رحلات شركات الطيران القطرية المفروض منذ أكثر من 3 سنوات، عقب إعلان قمة خليجية أوائل الشهر إتمام المصالحة بين الرباعي العربي (القاهرة، والرياض وأبو ظبي والمنامة) والدوحة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.

وعلى مدى سنوات الحصار، اضطرت الخطوط الجوية القطرية إلى توجيه معظم رحلاتها نحو الأجواء الإيرانية مقابل رسوم عبور بملايين الدولارات.