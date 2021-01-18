مركز أبحاث: الأسد يلتقي مسؤولاً إسرائيلياً في حميميم سراً ويبادله العروض

كشف مركز أبحاث سوري، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع رئيس النظام السوري بشار الأسد بمسؤول أمني إسرائيلي وبحضور عسكري واستخباراتي روسي، وذلك في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في قاعدة حميميم العسكرية باللاذقية.

وقال محمد سرميني، مدير مركز جسور للدراسات السوري، ومقره إسطنبول، إنه وفقاً لما وصفه بـ"المعلومات الموثوقة" فقد شارك من الجانب السوري إلى جانب الأسد كل من رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، ومستشاره الخاص للشؤون الأمنية والاستراتيجيَّة اللواء بسام حسن، ومن الجانب الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت من رئاسة هيئة الأركان، والجنرال السابق في الموساد آري بن ميناشي، وذلك بحضور أليكساندر تشايكوف قائد القوات الروسية في سورية.

وكشف سرميني في مقال نشر له بموقع مركز جسور أن الأسد عرض في هذا اللقاء عدداً من المطالب، أبرزها العودة لجامعة الدول العربية والحصول على مساعدات مالية لسداد الدين الإيراني وفتح المجال لنظامه لإخراج إيران من سوريا، ودعمه لتثبيت حكمه وإعادة العلاقات مع المحور السني العربي ووقف العمل بالعقوبات المفروضة على النظام وقانون سيزر الأمريكي.

وبالمقابل طلب الجانب الإسرائيلي بإخراج إيران من سوريا بشكل كامل، وإخراج قوات حزب الله اللبناني وكامل المليشيات الأجنبية من البلاد.

كما طالب بتشكيل حكومة بالمناصفة مع المعارضة السورية، وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية بشكل كامل، واعادة الضباط المنشقين بضمانة روسية أمريكية إسرائيلية.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تشهد المنطقة حملة واسعة تقودها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين دول عربية وإسلامية مع إسرائيل آخرها كانت المغرب.