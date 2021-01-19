غوتيريش: بناء إسرائيل للمستوطنات "انتهاك صارخ"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن ذلك يشكل "انتهاكا صارخا".

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر من مساء الاثنين، وقال إن "إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".

وحذر من أن "التوسع الاستيطاني يزيد من خطر المواجهة ومن تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومن تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة قابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967".

وحث الأمين العام، إسرائيل على "وقف وعكس مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل".

والأحد، صادقت إسرائيل على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.

وقرار بناء الوحدات الاستيطانية هو الثاني خلال هذا الشهر، ففي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على بناء 800 وحدة استيطانية بالضفة.

وفي بيانات سابقة، أفادت "السلام الآن" أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضاعف خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تنتهي غدا الأربعاء.

يذكر أن عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مجمدة منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.