سوريا.. عدة انفجارات تتسبب بحريق ضخم في منشأة نفطية في مدينة حمص

هزت عدة انفجارات مصفاة للنفط في مدينة حمص الخاضعة لنظام الأسد، وسط سوريا، مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر موثوقة للأناضول، إن ما يقرب من 7 صهاريج مخصصة لنقل النفط الخام انفجرت أثناء تفريغها داخل مصفاة النفط، وأن النيران شوهدت مشتعلة حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات إطفاء إضافية هرعت من محافظتي حماة وطرسوس، للسيطرة على الحريق، والحيلولة دون انتقاله إلى المصفاة نفسها.

ولم تصدر أية بيانات توضح ما إذا أسفر الانفجار عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء التابعة للنظام (سانا) عن مصدر في الشركة السورية لنقل النفط الخام قوله إن انفجارا وقع في صهريج بالشركة "بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز ما تسبب بحريق ضخم وفرق الإطفاء تتعامل مع الحريق".