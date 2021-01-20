لجنة "13+13" الليبية تبحث المناصب السيادية بالمغرب الجمعة

كشف عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، أن لجنة (13+13) ستعقد اجتماعا في المغرب، الجمعة، لبحث ملف اختيار المناصب السيادية.

وقال عضو في المجلس، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "أعضاء لجنة (13+13) سيغادرون، الخميس، إلى المغرب لعقد اجتماع في اليوم التالي، يبحث ملف اختيار المناصب السيادية في البلاد".

من جانبه، أكد الناطق باسم "الأعلى للدولة" محمد عبد الناصر، أن وفدا من المجلس سيتجه إلى المغرب، الخميس، لعقد اجتماع مع وفد من مجلس النواب، الجمعة، لبحث ملف المناصب السيادية، دون مزيد من التفاصيل.

ولجنة (13+13) تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.‎