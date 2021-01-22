السراج يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لدعم الانتخابات الليبية

دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الجمعة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإتمام الاستحقاق الانتخابي في بلاده.

جاء ذلك في رسالة وجهها السراج، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، التونسي طارق الأدب، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس الشهر الجاري، وفق بيان للخارجية الليبية.

وقال السراج: "نتطلع إلى أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت فريقا لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية الليبية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم".

وطالب "مجلس الأمن بإصدار قرار للترحيب بإجراء الانتخابات العامة في تاريخها المحدد الذي أقره الليبيون، وإصدار تفويض للبعثة الأممية للدعم في ليبيا لتوفير الإمكانيات اللازمة لها لإنجاحها".

وحددت ليبيا موعد إجراء الانتخابات الوطنية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في خطوة اعتبرها مراقبون "مفصلية" باتجاه وحدة البلاد.

والثلاثاء، اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.

ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، بين حين وآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.