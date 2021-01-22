داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات بغداد الدموية

بنى تنظيم داعش الإرهابي ليل الخميس الجمعة التفجيرين الانتحاريين الذين ضربا وسط بغداد وخلّفا 32 قتيلا و110 جرحى أمس.

وكان انتحاري استهدف مجموعة من المتسوقين في ساحة الطيران بعالم فاضبغداد، قبل أن يفجر انتحاري ثان نفسه عندما تجمع حشد لمساعدة الجرحى.

والخميس، قتل 32 شخصا في تفجيرين انتحاريين في وسط بغداد، وفق ما أفادت السلطات العراقية، في اعتداء لم تشهد مثله العاصمة العراقية منذ أكثر من 18 شهرا.

ووقع الاعتداء في سوق البالة في ساحة الطيران التي غالبا ما تعج بالمارة والتي شهدت قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا.

وقال الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول "وقع اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد صباح الخميس".

وأوضحت الوزارة أن رجلا فجر حزامه الناسف وسط باعة ومارة في السوق. وبينما كان عدد من الأشخاص يتجمعون في المكان، فجر انتحاري آخر نفسه.