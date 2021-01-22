سوريا.. الأمم المتحدة تشتكي من ازدياد الجرائم بحق اللاجئين في مخيم الهول

تزداد في مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا جرائم القتل بحق نازحين سوريين وعراقيين، وفق ما أفادت الأمم المتحدة الخميس، التي حذرت من أن "الوضع الأمني يشهد تدهورا متفاقما".

ويعيش في المخيم الأكبر في سوريا نحو 62 ألف شخص أكثر من 80 بالمئة منهم نساء وأطفال. ويقيم في الهول سوريون وعراقيون والآلاف من جنسيات أخرى مع أطفالهم وأغلبهم من أوروبا وآسيا.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أنه "بين 1 و16 كانون الثاني/يناير أبلغت الأمم المتحدة بحدوث 12 عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين في المخيم".

وأضاف "الأحداث المقلقة تدل على أن الوضع الأمني يشهد تدهورا متفاقما في الهول".

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية عدة ، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو موظفين في منظمات غير حكومية. واستخدمت في بعض الحوادث أسلحة بيضاء وحتى أسلحة نارية في بعض الحالات.

ووفق البيان المنشور الخميس، عبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في سوريا عمران رضا ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية مهند هادي عن "قلقهما الشديد في ظل تدهور الظروف الأمنية في المخيم"، وأشارا إلى "الحاجة الماسة لإيجاد حل مستدام لجميع المقيمين في المخيم".

ولم يقم حتى الآن إلا عدد محدود من الدول، أغلبها أوروبية، بإعادة بعض مواطنيها الموجودين في المخيم.

وتابع بيان الأمم المتحدة أن "الارتفاع الأخير في منسوب العنف" في الهول "يهدد قدرة الأمم المتحدة وشركائها على مواصلة تقديم الدعم الإنساني الضروري بشكل آمن".