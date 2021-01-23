انفجار قوي في الرياض والسلطات تتحدث عن تدمير "هدف جوي معاد"

دمرت القوات السعودية "هدفا جويا معاديا" فوق الرياض يرجح أن يكون مصدره اليمن المجاور بحسب وسائل إعلام سعودية.

ودوى صوت انفجار قوي في أجواء المدينة حوالي الساعة 11,00 (08,00 ت غ)، حسبما أفاد السكان.

وقالت سعودية مقيمة في حي السليمانية وسط الرياض لفرانس برس عبر الهاتف "سمعت صوتا قويا وظننت ان شيئا ما سقط على الأرض. المنزل كله اهتز للحظات".

وبحسب التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، فقد تم "اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض"، وفقا لما نقلته قناة "الاخبارية" الحكومية، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وأفاد موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض بحصول تأخير في وصول العديد من الرحلات، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك مرتبطا بمحاولة استهداف المدينة.

وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة من قبل المتمردين في اليمن المدعومين من إيران، خصم السعودية اللدود، لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون نادرا ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.

ولم يعلن الحوثيون السبت عن أي هجوم باتجاه المملكة.

ويأتي اعلان اعتراض هدف فوق الرياض في وقت تبحث فيه إدارة بايدن إمكانية العودة عن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" كما قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، خوفا من تأثير ذلك على إيصال المساعدات إلى اليمنيين.