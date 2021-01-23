جماعة الحوثي تنفي مهاجمة السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية

نفت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، تنفيذ أي هجمات ضد السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، بعد ساعات ردا على إعلان التحالف السعودي الإماراتي تدمير "هدف جوي معاد" باتجاه العاصمة الرياض.

وقال سريع: "تنبه القوات المسلحة اليمنية (قوات الحوثي) أنها لم تنفذ أي عملية هجومية ضد دول العدوان (في إشارة إلى قوات التحالف بقيادة السعودية) خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار".

ولفت إلى أن جماعته تعلن أي عملية تنفذها، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق السبت، نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أنه "تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض".

فيما تحدثت وسائل إعلام سعودية أخرى، أن "الهدف صاروخ (لم تحدد نوعيته) أطلقته مليشيا الحوثي نحو الرياض"، دون مزيد من التفاصيل.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف سعودي- إماراتي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.