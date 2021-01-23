مقتل جنديين صوماليين في تفجير لغم أرضي بمقديشو

قتل جنديان وأصيب 3 آخرون ومدني، السبت، جراء تفجير استهدف سيارة نائب سابق بالبرلمان، في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر بالشرطة، مفضلا عدم نشر اسمه، للأناضول، إن لغما أرضيا انفجر أثناء مرور سيارة كانت تقل البرلماني السابق، محيي الدين حسن فارح، في حي "شبس" شرقي مقديشو.

وأضاف المصدر، أن النائب السابق لم يصب بأذى، لكن التفجير تسبب في مقتل جنديين (كانا برفقته) وإصابة ثلاثة آخرين ومدني بجروح متفاوتة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير لغاية 08:40 (ت.غ).

وزادت حدة التفجيرات بواسطة الألغام الأرضية في مقديشو، بعد تراجع التفجيرات الانتحارية نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها سلطات الأمن على مداخل المدينة.