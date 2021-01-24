إدارة بايدن تعلّق قرار تحصين "الببلاوي" رئيس وزراء مصر السابق

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، علقت قرار الإدارة السابقة، تحصين رئيس وزراء مصر السابق، حازم الببلاوي، في قضية تعذيب رفعها ضده الناشط الحقوقي محمد سلطان.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إدارة بايدن اتخذت القرار التعليق كون القضية تحتاج إلى وقت للمراجعة والتمحيص.

وأضاف البيان أنه ستتم إعادة النظر في القضية يوم 21 فبراير/شباط القادم.

وكان سلطان، وهو نجل أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أوقف في أغسطس/ آب 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"؛ حيث عُوقب بالسجن 25 عاما على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح".

وعلى خلفية ضغوط أمريكية، أطلقت القاهرة سراح سلطان في 2015، إثر التنازل عن جنسيته المصرية؛ ليغادر إلى الولايات المتحدة.

ومطلع يونيو/ حزيران الفائت، أعلن سلطان، في بيان، رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد الببلاوي، يتهمه فيها ومسؤولين آخرين بـ"تعذيبه" إبان توقيفه بمصر قبل سنوات، "بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي".

ولم يصدر عن السلطات المصرية تعليق بشأن إطلاق السراح أو الدعوى، غير أن القاهرة كانت تنفي عادة خلال فترة توقيف سلطان، أي اتهامات محلية أو دولية بوجود تعذيب في مقارها الأمنية أو سجونها، أو وجود معتقلين سياسيين لديها.