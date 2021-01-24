الإمارات تصدق على فتح سفارة في تل أبيب

أعلنت الإمارات، الأحد، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

جاء ذلك خلال ترؤس محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاجتماع الحكومة في قصر الوطن بأبو ظبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبحسب "وام"، "صادق المجلس على إنشاء سفارة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل"، دون تفاصيل أكثر.

وكانت الإمارات مع البحرين وقعتا في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.

وتوج هذا الاتفاق سلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين تل أبيب وأبوظبي، لتكون بذلك أول عاصمة خليجية تقدم على التطبيع مع إسرائيل وثالث دولة عربية بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كشفت الخارجية الإسرائيلية أن "مندوبا من نظيرتها الإماراتية، قدم طلبا رسميا لفتح سفارة إماراتية في تل أبيب".