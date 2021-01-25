إصابة 13 شرطياً إسرائيلياً في اشتباكات مع متدينين في "أشدود"

أصيب 13 شرطيا، خلال اشتباك مئات اليهود المتدينين مع الشرطة الإسرائيلية في مدينة أشدود (جنوب)، بسبب محاولة الشرطة إغلاق معهد ديني فتح أبوابه رغم الإغلاق شبه الكامل ضمن القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان للشرطة، نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخاصة أن المئات من الطلاب اليهود المتدينين حاولوا الوصول بالقوة إلى المعهد ودفعوا وألحقوا أضرارا بالسياج المحيط به.

وأبعدت الشرطة المتظاهرين الذين قطعوا الطرق.

وقال بيان الشرطة إنها اعتقلت 15 مشتبه بهم بـ"التخريب والاعتداء".

وجاء في بيان الشرطة أنه تم تصوير بعض المتظاهرين وهم يسعلون عمدا في اتجاه رجال الشرطة، وآخرون يهتفون "نازيين".

وفي القدس، نشبت مناوشات بين الشرطة وعشرات المتدينين اليهود للسبب ذاته.

وقام المتدينون بالاعتداء على القطار الخفيف ومركبات مارّة في مدينة القدس.

ومنذ قرابة 3 أسابيع تفرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شبه كامل في إطار قيود كورونا، لكن نسبة كبيرة من المتدينين يرفضون الانصياع لأوامر السلطات، حسب وسائل إعلام عبرية.

وسجلت إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 2345 إصابة بكورونا، ليبلغ إجمالي المصابين 596 ألفا و733، من بينهم 4392 وفاة.