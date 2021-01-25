العاهل السعودي يقيل محافظ البنك المركزي

الديوان الملكي السعودي يصدر مرسوما بإعفاء محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي من منصبه، وتعيين فهد المبارك بدلا منه بمرتبة وزير.

ويشغل "الخليفي" منصبه 2016 حين عيّن خلفا لفهد المبارك الذي عاد اليوم محافظا للبنك المركزي مرة أخرى.

وشغل "المبارك" منصب محافظ البنك المركزي السعودي منذ 2011 حتى مايو/ أيار 2016.

وآخر مناصب "المبارك"، كان الأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين ومستشارا في الديوان الملكي ووزير دولة.

وقبل تعيينه محافظا للبنك المركزي المرة الأولى، شغل "المبارك" مناصب عدة، منها عضو مجلس الشورى، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية "تداول"، ورئاسة وعضوية عدد من الشركات المحلية.

ومؤخرا، صدر نظام جديد للبنك المركزي السعودي، تم خلاله تغيير اسمه من مؤسسة النقد العربي إلى البنك المركزي.

كما تضمنت الأوامر الملكية اليوم، ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" وتعيين ماجد الحقيل وزيرا لها.

وكان "الحقيل" وزيرا للإسكان، ومكلفا بإدارة وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل دمجهما معا.