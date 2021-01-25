العراق يطلب من صندوق النقد الدولي قرضاً عاجلاً

أعلن صندوق النقد الدولي أن السلطات العراقية طلب الحصول على قرض عاجل للإيفاء بالتزاماتها المالية، في موازنة العام الجاري.

وذكر الصندوق في رسالة عبر البريد الإلكتروني، مساء الأحد، أن العراق طلب تمويلا عبر أداة التمويل السريع التي تتيح لأعضاء الصندوق الاستفادة منه دون وجود برنامج إصلاحي طويل الأمد.

يأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات لوزير المالية العراقي علي علاوي، في مقابلة مع بلومبرغ، قال فيها إن بلاده دخلت في محادثات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.

ويتوقع العراق، المصنف كثاني أكبر منتج في أوبك عجزا في موازنة 2021، يبلغ 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).

وقال علاوي لبلومبرغ: "بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار أخرى، في شكل تمويل سريع لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد-19".

والقرض الذي طلبه العراق من الصندوق، أقل بكثير من عجز موازنة 2020، لكنه سيسهم في خفض استنزاف احتياطات النقد الأجنبي للبلاد.

وفي 2020، اقترضت الحكومة العراقية أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي، لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

والشهر الماضي، أعلن العراق تحرير جزئي في أسعار الصرف، خفض بموجبه سعر الدينار مقابل النقد الأجنبي في محاولة لتعظيم السيولة بالعملة المحلية، والإيفاء بالتزامات الحكومة، أبرزها فاتورة الرواتب.

ودخل قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020، حيز التنفيذ، ونص على رفع قيمة الدولار إلى 1470 ديناراً عراقياً بعد أن كان يعادل 1184 دينارا.