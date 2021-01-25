انطلاق الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

انطلقت الاثنين، أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.

وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ويترأس جلسة اليوم الأول التي بدأت في الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، انعقدت الجلسة بعيدا عن عدسات الصحفيين، باستثناء مصور ومراسل الأمم المتحدة.

ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماعات الجولة الخامسة حول "المبادئ الأساسية للدستور".

ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.

ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية يوم الجمعة القادم.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في 22 يناير / كانون الثاني، أكد بيدرسون أهمية لقاءات الجولة الخامسة.

وتابع: "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي".

وبين تاريخي 30 نوفمبر/تشرين الثاني-4 ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، عقدت الجولة الرابعة واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم، وأشار بيدرسون إلى اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات.