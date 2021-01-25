طيران التحالف يستهدف موقعاً لـداعش الإرهابي شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، إن طيران التحالف الدولي بقيادة أمريكا وجه ضربة جوية لموقع تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال "مكحول" شمالي محافظة صلاح الدين (شمال).

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للوزارة، في بيان، إن "طيران التحالف الدولي نفذ فجر اليوم (الاثنين) ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف الموجودة في سلسلة جبال مكحول شمالي محافظة صلاح الدين)".

وأضافت أن الضربة جاءت "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني (العراقي)، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة" في الجيش.

وأشارت الخلية أنه "سيتم إعلان أعداد القتلى من العناصر الإرهابية بعد وصول القوات الأمنية الى المكان المستهدف".

وكثف العراق حملاته لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي على مدى الأيام القليلة الماضية، في أعقاب تفجير انتحاري مزدوج، الخميس، استهدف متبضعين داخل سوق شعبي مكتظ وسط بغداد، ما أوقع 32 قتيلاً و110 جرحى، في هجوم تبناه "داعش" الإرهابي.

كما قتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي وأصيب 10 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون، يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، في محافظة صلاح الدين، السبت.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.