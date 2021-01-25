قطر ومصر تدينان هجوما استهدف الرياض جواً

أدانت قطر ومصر بشدة، الاثنين، هجوما استهدف مدينة الرياض عاصمة السعودية جوا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن ما حدث يعد "عملا خطيرا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجددت الخارجية "موقف الدوحة الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

فيما أدانت الخارجية المصرية، في بيان، بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ، معتبرة ذلك "اعتداءات إرهابية "

والسبت، أعلنت قوات التحالف السعودي الإماراتي، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض.

فيما تحدثت وسائل إعلام سعودية أن "الهدف صاروخ (لم تحدد نوعيته) أطلقته مليشيا الحوثي (اليمنية) نحو الرياض"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان ردا على هذه الاتهامات، نفت جماعة الحوثي تنفيذها هجمات ضد السعودية خلال التوقيت المذكور.