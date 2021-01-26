إسرائيل تفتتح قنصليتها في دبي وتبعث بممثل لها إلى المغرب

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها افتتحت قنصليتها العامة في إمارة دبي، معلنة في نفس الوقت وصول ممثلها إلى العاصمة المغربية، الرباط.

وقالت الوزارة، "اُفتتحت اليوم رسميا القنصلية العامة لإسرائيل في دبي، مع وصول القنصل العام إيلان شتولمان للإمارات".

وأضافت أن "المهمة الرئيسية للقنصلية ستكون تطوير العلاقات بين إسرائيل والإمارات، في مجالات الاقتصاد والسياحة والطيران".

وتابعت "التكنولوجيا العالية الإسرائيلية، ستحتل مكانة مركزية في عمل القنصلية الإسرائيلي"، دون مزيد من التوضيح.

والأحد، أعلنت إسرائيل افتتاح سفارتها في أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة لإسرائيل.

وأمس الاثنين، أعلنت الإمارات، أن عملية فتح سفارة لها بإسرائيل، تأثرت بقيود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستكتمل قريبا.

وكانت الإمارات مع البحرين وقعتا في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.

ولاحقا، أعلن السودان والمغرب، تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

**وصول رئيس البعثة للمغرب

وفي سياق متصل، قالت "الخارجية" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن السفير ديفيد غوفرين، وصل إلى العاصمة المغربية، الرباط، لتولي منصب رئيس البعثة الإسرائيلية هناك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، "بعد عشرين عاما من إغلاق السفارة الإسرائيلية في المغرب، وصل السفير ديفيد غوفرين إلى الرباط اليوم، وسيشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب".

وأضاف البيان "إن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب، وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الرباط يوم احتفالي لدولة إسرائيل، ووزارة الخارجية الإسرائيلية".

ولم يصدر تعقيب فوري من وزارة الخارجية المغربية، حيال الإعلان الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، نهاية العام الماضي، قرار إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية التي توقفت في عام 2000.

**كوهين يزور السودان

وتأتي هذه التطورات، بعد ساعات على إعلان إسرائيل، أن وزير المخابرات، إيلي كوهين، زار السودان والتقى كبار المسؤولين هناك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "كوهين أجرى زيارة تاريخية للسودان، مساء الاثنين، في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي للدولة العربية بعد التطبيع ".

وأضافت أن كوهين "التقى ‎ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، ومسؤولين سودانيين آخرين (لم تذكرهم) وناقش معهم عددا من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية".

وفي هذا الصدد، قال مصدر حكومي سوداني، فضل حجب هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن الخرطوم اتفقت، مع كوهين، على "تبادل فتح سفارات ، بأقرب وقت".

ولفت المصدر إلى أن "زيارة الوزير الإسرائيلي للخرطوم هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات".