اللجنة الدستورية السورية تختتم اليوم الأول من الجولة الخامسة في جنيف

اختتمت اللجنة الدستورية السورية لقاءات اليوم الأول من الجولة الخامسة، مساء الاثنين في جنيف، وقد تمحورت حول "المبادئ الأساسية للدستور".

ولم يصدر بيان عن الأطراف بعد الاجتماعات، برئاسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وأفادت مصادر أن اجتماعات اليوم الأول تناولت "المبادئ الأساسية للدستور"، وأنها جرت في أجواء هادئة.

والاثنين، انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.

وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، انعقدت الجلسة بعيدا عن عدسات الصحفيين، باستثناء مصور ومراسل الأمم المتحدة.

ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.

ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، الجمعة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في 22 يناير / كانون الثاني، أكد بيدرسون على أهمية لقاءات الجولة الخامسة.

وتابع: "لا يمكن حل جميع المشاكل من السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي".

وبين تاريخي 30 نوفمبر/تشرين الثاني-4 ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، عقدت الجولة الرابعة واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم، وأشار بيدرسون إلى اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات.