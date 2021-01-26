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مقتل مدنيين اثنين بتفجير دراجة مفخخة في تل أبيض السورية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.01.2021 12:51
آخر تحديث في 26.01.2021 13:13
مقتل مدنيين اثنين بتفجير دراجة مفخخة في تل أبيض السورية

قتل مدنيان وجرح اثنان آخران، الثلاثاء، جراء انفجار دراجة هوائية مفخخة في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن قنبلة كانت مثبتة على الدراجة انفجرت وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

وأدى الانفجار إلى إصابة مدنيين اثنين، وصفت جراح أحدهما بأنها "خطيرة"، وتم نقلهما إلى مستشفيات في تركيا.

ووجهت قوى الأمن المحلية أصابع الاتهام لمنظمة "ي ب ك بي كا كا" الإرهابية التي سبق ونفذت عمليات مشابهة في المنطقة.

وتنفذ "ي ب ك" من نقاط تمركزها في مدينتي عين عيسى وتل تمر، عمليات ضد مدينتي تل أبيض ورأس العين اللتين حررهما الجيشان التركي والوطني السوري من المنظمة في أكتوبر/تشرين أول 2019.

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