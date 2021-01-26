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وزير المخابرات الإسرائيلي يزور السودان في أول زيارة علنية من نوعها

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.01.2021 10:42
آخر تحديث في 26.01.2021 10:46
وزير المخابرات الإسرائيلي يزور السودان في أول زيارة علنية من نوعها

أجرى وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، زيارة هي الأولى من نوعها إلى السودان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء "قام الوزير كوهين، بزيارة تاريخية للسودان أمس، في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي للدولة العربية بعد التطبيع بين البلدين".

وأضافت إن كوهين "التقى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح ‎البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، ومسؤولين آخرين، وناقش معهم عددا من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية".

وتابعت هيئة البث، إن مسؤولين إسرائيليين في هيئات مختلفة، رافقوا كوهين، في الزيارة، اجتمعوا مع نظرائهم في الخرطوم.

وأوضحت أن من بين المواضيع التي طُرحت على بساط البحث "إمكانية ضم إسرائيل إلى مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وأوضحت أن وفدا سودانيا سيزور إسرائيل "قريبا".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخرطوم بشأن الزيارة.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية وطنية عدة، أعلنت رفضها القاطع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

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