إصابة 38 أسيرا فلسطينيا بكورونا في سجن "ريمون" بإسرائيل

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن 38 أسيرا فلسطينيا، أصيبوا بفيروس كورونا، في سجن ريمون (جنوبي إسرائيل)، ما يرفع عدد الإصابات إلى 111.

وأشار النادي (غير حكومي) في بيان، أن حصيلة الإصابات في صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء وصلت إلى أكثر من 335.

وأضاف، أن ارتفاع أعداد الإصابات في سجن ريمون، "كان متوقعا، نتيجة مماطلة إدارته منذ لحظة انتشار العدوى بأخذ العينات وإعلان نتائجها، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات".

واعتبر البيان، أن ما يجري كارثة، خاصة أن أكثر من 40 أسيرا في القسم الذي ظهرت فيه الإصابات يعانون مشاكل صحية، عدا عن وجود كبار في السن، وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية.

ويقبع في سجن ريمون 650 فلسطينيا، عزل المصابون منهم في قسم خاص، تحت ظروف قاسية ومأساوية، دون أدنى توفير لشروط الرعاية الصحية، فيما تم نقل عدد من المصابين، إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وتلقى غالبية نزلاء سجن ريمون اللقاح ضد كورونا، عدا عن القسم الذي تنتشر فيه العدوى، ومجموعة من الأسرى الذين امتنعوا عن أخذه "لتخوفات من سياسات إدارة السجون الإسرائيلية منها الإهمال الطبي"، بحسب النادي.

وبدأت إدارة السجون الإسرائيلية، إعطاء الأسرى الفلسطينيين اللقاح ضد فيروس كورونا، قبل نحو أسبوعين، بعد ضغوط ومطالبات من قبل الأسرى ومؤسسات حقوقية.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.