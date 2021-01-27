الكويت تطالب بتمثیل عربي دائم وكامل الصلاحیات في مجلس الأمن

طالب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ، نیابة عن الدول العربیة، بتمثیل عربي دائم وكامل الصلاحیات في مجلس الأمن الدولي.

خلال ذلك في كلمة للسيد منصور العتیبي في اجتماع مساء الثلاثاء، بشأن "التمثیل العادل في مجلس الأمن"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء.

وقال العتيبي: "الكويت تطالب نيابة عن الدول العربية بتمثيل عربي كامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة لمجلس الأمن الدولي حال أي توسع مستقبلي له".

وأضاف أن "عدالة التمثیل تتطلب أیضا تمثیلا عربیا متناسبا في فئة المقاعد غیر الدائمة في مجلس الأمن الموسع".

وأوضح العتيبي أن "مطالب المجموعة العربیة، تأتي استنادا إلى معاییر موضوعیة تتمثل في الكثافة السكانیة العربیة، وعدد الدول العربیة في الأمم المتحدة".

ومضى قائلا: "جانب كبیر من أعمال المجلس والقضایا المطروحة على جدوله تتعلق بالمنطقة العربیة، وھو ما یستدعي تمثیلا عربیا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن".

وأكد أن "الدول العربية تتمسك بتحقیق إصلاح حقیقي وشامل لمجلس الأمن (..) لیصبح أكثر قدرة وفعالیة في إطار أكثر تمثیلا وشفافیة وحیادیة ومصداقیة"، بحسب المصدر ذاته.

ويتألف المجلس حاليًا من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

وتمتلك كل من الدول دائمة العضوية حق النقض "الفيتو"، بما يسمح لها بمنع صدور أي مشروع قرار، وهو ما يرى منتقدون أنه يخدم مصالح تلك الدول ويعيق عمل المؤسسات الدولية.