بايدن يعلق صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات

قال مراسل شؤون الدفاع في بلومبرغ، أنتوني كاباتشيو، في تغريدة مساء الأربعاء، إن الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن علّقت صفقة بيع طائرات F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الصحفي ، فإن صفقة بيع ذخائر للسعودية هي أيضا قيد المراجعة.

لطالما أعربت الإمارات، وهي من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، عن اهتمامها بالحصول على الطائرات الشبحية ووعدتها إدارة دونالد ترامب السابقة بفرصة لشرائها في صفقة جانبية أبرمت عندما اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن فكرة العمل هي أن تكون الدفاعات الجوية الإسرائيلية قادرة على اكتشاف طائرات F-35 الإماراتية باستخدام التكنولوجيا التي تتفوق بشكل فعال على قدرات التخفي للطائرات.

ويقول خبراء دفاعيون إن الطائرات المقاتلة من طراز F-35 المباعة للإمارات يمكن تصنيعها بطريقة تضمن أن الطائرات التي تملكها إسرائيل تتفوق في الأداء على أي طائرات أخرى تباع في المنطقة.

وقال أحد أعضاء الكونجرس ومصدر مطلع على المبيعات السابقة، إن واشنطن تطالب بالفعل بأن أي مقاتلة من طراز F-35 يتم بيعها لحكومات أجنبية لن تكون قادرة على مطابقة أداء الطائرات الأمريكية.