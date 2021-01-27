مقتدى الصدر يعرض التوسط في فتح حوار بين السعودية وإيران

عرض الزعيم الشعي الكبير للتيار الصدري في العراق التعاون مع مساعي قطر لفتح حوار بين السعودية وإيران.

وقال المسؤول الإعلامي لمكتب مقتدى الصدر، الأربعاء، حيدر الجابري، في مؤتمر صحفي في مدينة النجف جنوب العراق، إن "هناك محاولة من قطر لفتح حوار بين الجارتين السعودية وإيران".

وأضاف أن "الصدر أبدى استعداده للتعاون بهذا الخصوص لما فيه من أثر إيجابي على العراق وشعبه"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق من الدول الثلاث بشأن ذلك، إلا أن قطر دعت في وقت سابق، إلى حوار شامل في المنطقة، ورحبت إيران بهذه الدعوة.

يأتي ذلك بعد أسابيع من انعقاد القمة الخليجية الـ41 في السعودية، التي شهدت المصالحة بين المملكة والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة بدأت في يونيو/ حزيران 2017.

وتشهد العلاقات بين إيران والسعودية توترا متصاعدا، تفاقم إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على المملكة، حملت واشنطن والرياض طهران مسؤوليتها، فيما نفت الأخيرة ذلك.

ويرى مراقبون أن النزاع الإيراني السعودي ينعكس سلبا على العراق الذي يقطنه خليط طائفي من السنة والشيعة، ويعد إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين الرياض وطهران.

ويرتبط العراق بعلاقات وثيقة الصلة مع إيران منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، وتسلم الأحزاب الشيعية المقربة من طهران، زمام الحكم في بغداد.

ولطالما أثار هذا التقارب توجس الرياض التي استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.