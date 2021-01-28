أونروا تعلن حاجتها إلى 1.356 مليار دولار في 2020

أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الخميس، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة.

وقال لازاريني في بيان، إن احتياجات الوكالة لإدارة خدماتها العادية للعام الحالي تقدر بنحو 806 ملايين دولار، إضافة إلى 550 مليون دولار لتمويل برامج طارئة في فلسطين وسورية.

وتواجه الأونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت الولايات المتحدة دعمها للوكالة في أغسطس/آب 2018، والتي كانت تبلغ حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها.

وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الخدمات التي تقدمها لنحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وإنهاء خدمات مئات الموظفين.

وقال لازاريني، في البيان اليوم، إن "قضية توفر السيولة النقدية لدى أونروا ما زالت تشكل هاجساً كبيراً".

وأضاف: "المعطيات والتقديرات المتوفرة حاليًا تفيد بأن هذا العام سيكون عاماً مالياً حرجاً، خصوصاً في ظل استمرار جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية".

لكن مفوض الأونروا أشار إلى "بوادر مشجعة" من دول مانحة وافقت على تسريع تحويل تبرعاتها لهذا العام، بما يمكن الوكالة من الإيفاء بخدماتها الأساسية للاجئين ودفع رواتب موظفيها في موعدها.

ورحب لازارني بـ"مؤشرات من الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها تنظر بإيجابية إلى استئناف المساعدات للوكالة".

وأعلنت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، عزمها استئناف برامج المساعدات للفلسطينيين، والتي كانت تشمل دعم الأونروا.

جاء الإعلان الأمريكي على لسان نائبة الرئيس كاملا هاريس، والقائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز.