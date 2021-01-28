السعودية تكشف شبكة كبيرة متورطة في قضايا فساد مالي

فتحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية تحقيقاً بالتعاون مع البنك المركزي حول تورط موظفي بنوك ورجال أعمال بتلقي رشاوى من تشكيل عصابي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، مساء الأربعاء، أن قيمة المبالغ النقدية التي يدور حولها التحقيق 11.6 مليار ريال (3.093 مليارات دولار).

والمتورطون هم مجموعة مقيمين ورجال أعمال وموظفي بنوك ورجل أمن، أودعوا مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتم تحويلها إلى خارج المملكة.

وقبض الأمن السعودي على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك، كما قُبض على 7 رجال أعمال و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق.

كما قبض على 5 مواطنين مشتبه "بتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال".

وتدور التحقيقات حول قيام رجال أعمال ومدير فرع بأحد البنوك، بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات بالسحب والإيداع.

وأكدت هيئة الرقابة بحسب الوكالة الرسمية، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن شبهات التشكيل العصابي، أو البلد التي وصلت إليها الأموال المهربة، أو جنسيات المتورطين.