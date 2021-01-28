الكاظمي يعلن مقتل والي تنظيم "داعش" بالعراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، مقتل والي تنظيم "داعش" الإرهابي المكنى أبو ياسر العيساوي.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر: "توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

ولم يكشف الكاظمي تفاصيل إضافية عن الأمر، لكن اللواء تحسن الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، قال إن العيساوي "قُتل على يد قواتنا الأمنية في (منطقة) وادي الشاي" بمحافظة كركوك (شمال)، الواقعة ضمن المنطقة المسماة بـ"مثلث الموت" (كركوك وديالى وصلاح الدين).

وأضاف في تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي أن العيساوي "مسؤول عن تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في العراق، وقد جلب العديد من الانغماسيين في التنظيم".

وكثف العراق حملاته لملاحقة فلول "داعش" على مدى الأيام القليلة الماضية، عقب تفجير انتحاري مزدوج، الخميس، استهدف رواد سوق شعبي مكتظ وسط بغداد، ما أوقع 32 قتيلا و110 جرحى، في هجوم تبناه التنظيم.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.