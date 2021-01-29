سوريا.. اجتماعات أستانا 15 في سوتشي منتصف فبراير

أعلنت الدول الضامنة لمسار "أستانة" بخصوص سوريا، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة في مدينة سوتشي يوما 16 - 17 فبراير/ِ شباط المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من تركيا وإيران وروسيا، الخميس، حول المشاورات التي جرت على هامش الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد البيان الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف.

وأعرب البيان عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

كما شدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشأت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دورًا هامًا في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 ، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

ولفت البيان أن الضامنين في أستانا أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، للتوصل إلى توافق عام مع أعضائها من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري."