الأمم المتحدة تعلن قوائم مرشحي رئاسة الوزراء وعضوية المجلس الرئاسي الليبي

أعلنت الأمم المتحدة، مساء السبت، اعتماد 21 مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحا لعضوية المجلس الرئاسي، بعد انتهاء مهلة تلقي ترشيحات مناصب السلطة التنفيذية الخميس الماضي.

جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة بليبيا، تضمن أسماء المرشحين، اطلعت عليه الأناضول.

وحسب البيان، فإن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء، هم وزير الداخلية فتحي باشاغا، ونائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق، ووزير التعليم الأسبق، عثمان عبد الجليل، ورجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

بينما أبرز مرشحي عضوية المجلس الرئاسي، هم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، الداعم للانقلابي خليفة حفتر، ووزير الدفاع صلاح النمروش.

وأوضح البيان أن جميع المرشحين لرئاسة الوزراء وعضوية المجلس الرئاسي "تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي تمهد لإجراء الانتخابات".