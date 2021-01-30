الإمارات تقر تعديلات تتيح منح الجنسية للمستثمرين والعلماء

أقرت حكومة الإمارات اليوم السبت تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم، حسبما ذكرت الحكومة اليوم السبت.

وكتب حاكم دبي ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية وتم وضع معايير واضحة لكل فئة".

وأضاف "وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها".

ولم يتضح ما إذا كان حاملو جوازات السفر الجديدة سيستفيدون من نظام الرعاية العامة في الإمارات التي تنفق مليارات كل عام على التعليم المجاني والرعاية الصحية وقروض الإسكان والمنح لمواطنيها الذين يقدر عددهم بنحو 1.4 مليون نسمة.

وعادة ما يحصل الأجانب في الإمارات على تأشيرات قابلة للتجديد تكون صالحة لبضع سنوات فقط ومرتبطة بأعمالهم. لكن الحكومة في الآونة الأخيرة جعلت سياسة التأشيرات أكثر مرونة، إذ تتيح فترات إقامة أطول لفئات بعينها مثل المستثمرين والطلبة والكفاءات المهنية.

كما مددت الحكومة العام الماضي تفعيل نظامها لتأشيرات "الإقامة الذهبية"، الذي يمنح إقامة تصل إلى عشر سنوات لمهن بعينها ولحاملي الشهادات المتخصصة وغيرهم.

وتأثر اقتصاد الإمارات بجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفع عشرات الآلاف من الأجانب لمغادرة البلاد.