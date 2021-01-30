التحالف السعودي-الإماراتي يعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف السعودي-الإماراتي، مساء السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون نحو السعودية.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن التحالف قوله إنه "دمر طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية".

وأضاف أن "الطائرة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة".

وأكد التحالف، حسب القناة، "التزامه بتدمير القدرات النوعية (للحوثيين) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ولم يحدد التحالف مكان انطلاق الطائرة، فيما لم يصدر تعقيب فوري بشأنها من جماعة الحوثي حتى الساعة 17:50 ت.غ.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، فيما اعترض التحالف العربي والدفاع الجوية السعودية الكثير منها.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.