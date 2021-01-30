حميدتي في الدوحة بأول زيارة لمسؤول سوداني رفيع منذ عزل البشير

وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى الدوحة، السبت، في أول زيارة رفيعة المستوى منذ عزل عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه "كان في استقبال حميدتي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبدالرحمن الكبيسي سفير قطر لدى السودان، وسلوى عوض بشير القائم بالأعمال في سفارة السودان بالدوحة".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر عن الزيارة ومدتها.

وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي، في تغريدة عبر "تويتر": "أتوجه اليوم إلى دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها أواصر الأخوة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت الدقيق للتأكيد على عمق العلاقات بين بلدينا ولتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة لصالح شعبينا وشعوب المنطقة".

وذكر أن وزير الخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، جمال عبد المجيد، سيرافقانه خلال الزيارة.

وتأتي زيارة حميدتي لقطر ضمن حملة دبلوماسية للسودان لتوضيح موقفه للدول العربية والإفريقية حول مفاوضات سد النهضة التي تواجه جمودا، والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وفق ما أعلن مجلس السيادة منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

وتُقدر الاستثمارات القطرية بالسودان، بنحو 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل الدوحة المرتبة الخامسة بين الدول الأجنبية التي تستثمر في البلاد.