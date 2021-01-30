سوريا.. ارتفاع حصيلة تفجير عفرين إلى 6 قتلى و25 جريحاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نُفذ بسيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا إلى 6 قتلى، و25 مصاباً.

وأفادت مصادر صحفية محلية، السبت، أن السيارة المفخخة كانت مركونة في المنطقة الصناعية بعفرين وتم تفجيرها من قبل مجهولين، حيث سُمع دوي الانفجار في كافة أنحاء المدينة.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 مدنيين، وإصابة 25 آخرين بجروح، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

وأشار إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى، وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق.

وتوجهت قوات الأمن المحلية إلى موقع الانفجار، حيث يعتقد أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يقف وراء الهجوم.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات.