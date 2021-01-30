ملتقى الحوار السياسي الليبي يعقد جولة محادثات في جنيف مطلع فبراير المقبل

أعلنت الأمم المتحدة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقد جولة محادثات في جنيف بين 1و5 فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة المتحدث الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مقر المنظمة في نيويورك.

وذكر دوجاريك، أن مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، هي من ستدير جلسات الملتقى.

وأردف: "من المتوقع أن يصوت الملتقى على المرشحين لعضوية مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء".

واستطرد: "ذلك وفق خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار الليبي في تونس، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

وتابع: "هذه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة هي سلطة مؤقتة، سيكون مناطا بها قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة".

واستدرك: "ستقوم لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتحقق من أن الترشيحات مقدمة وفقا للشروط المعلن عنها".

وأوضح أن ذات اللجنة "ستتولى جمع القوائم النهائية لمرشحي المجلس الرئاسي عن كل إقليم والمرشحين إلى منصب رئيس الوزراء".

وفي 15 نوفمبر/تشرين أول الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

بعد ذلك عقد الملتقى عدة جولات واعتمد في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، وبعد الاعتماد، أعلنت الأمم المتحدة عن فترة أسبوع لتقديم الترشيحات، انتهت في 28 من ذات الشهر.

وتعاني ليبيا منذ سنوات، صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة.