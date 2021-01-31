الآلاف يتظاهرون في بغداد احتجاجاً على غياب التوظيف عن أجندة الحكومة

احتشد آلاف العراقيين، الأحد، أمام مكتب الحكومة وسط بغداد، احتجاجاً على سياسة التوظيف التي اعتمدتها للعام الجاري 2021.

وتجمع المتظاهرون، وهم من مناطق متفرقة من العاصمة، وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، للمطالبة بتعديل سياسية التوظيف.

وحسب مراسل الأناضول، يقدر عدد المتظاهرين بنحو 5 آلاف شخص، والذين احتشدوا أمام مكتب رئيس الحكومة، في منطقة العلاوي ببغداد.

وقال جابر الياسري أحد المتظاهرين إن "الآلاف من حملة الشهادات العليا والجامعية تعرضوا لصدمة كبيرة بعد قرار الحكومة عدم توفير فرص للتوظيف في موازنة 2021".

وأعرب الياسري عن أمله في أن "تطلق الحكومة خطط جديدة للتوظيف لامتصاص البطالة في البلاد، لا أن توقف التوظيف بشكل كلي".

بدورها، قالت آيات جميل، إحدى المتظاهرات إن "توفير الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد واجب على الدولة، وهو أساس عملها، ولسنا معنيين بسوء التخطيط والإدارة التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة على مطالب المتظاهرين، لكن الحكومة قالت في بيانات سابقة، إن الأزمة المالية وانخفاض الايرادات المالية بسبب جائحة كورونا، دفعها إلى إلغاء الدرجات الوظيفية في موازنة 2021 بهدف ضغط النفقات.

ويجري البرلمان منذ مطلع الشهر الجاري مناقشات متواصلة لإقرار الموازنة العامة للبلاد.

ويشهد العراق احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع البطالة.

وبلغت نسبة البطالة في العراق، بحسب وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، 13.8 بالمئة، وترتفع بين شريحة الشباب إلى 27 بالمئة.