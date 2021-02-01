أردوغان: حان الوقت لمناقشة دستور جديد لتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا.

جاء ذلك، في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأوضح أردوغان أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

ولفت الرئيس إلى أن قرب الإعلان عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسفتها وأهدافها.

وأضاف: "يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية)".

وأكد أردوغان ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب".