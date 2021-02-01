انطلاق أولى جلسات الحوار الليبي لاختيار السلطة التنفيذية

انطلقت الاثنين، أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمدينة جنيف السويسرية، للنظر في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي محمد الرعيض، بالتزامن مع انطلاق أولى الجلسات بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وقال الرعيض: "الجلسة اليوم مخصصة للنظر في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الليبي".

وأوضح: "ربما يجري اليوم التصويت عقب طرح برامج المرشحين، من خلال تقديم كل إقليم (عددها 3) مرشح واحد شرط حصوله على 70 بالمئة من أصوات ممثلي إقليمه، ولكن قد لا يتحقق ذلك ما يستدعى اللجوء إلى نظام القوائم".

وبدأت أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف الاثنين، بكلمة افتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، حسب المصدر ذاته.

ويمثل إقليم طرابلس (غرب) 37 عضوا في ملتقى الحوار السياسي توفي أحدهم، فيما يمثل 24 عضوا إقليم برقة (شرق)، و14 عضوا يمثلون إقليم فزان (جنوب).

والأحد، أجرت وليامز، وفق بيان، حوارا رقميا مع عدد من المواطنين والنشطاء الليبين، لجمع أكبر عدد من الأسئلة التي يرغب الليبيون في طرحها على المرشحين.

جاء ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة، اعتماد 21 مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحا لعضوية المجلس الرئاسي، عقب يومين على انتهاء مهلة تلقي ترشيحات مناصب السلطة التنفيذية.